Yeni normalde ilk 'sanal UR-GE' - Son Dakika

Türk yapı malzemeleri sektörü, Covid-19'un olumsuz etkilerini en az hasarla atlatmak adına geliştirdiği projelere ara vermiyor



Türk Yapı Malzemeleri Sektörü Başkanı Serdar Urfalılar, geçtiğimiz yılı 22,1 milyar dolar ihracatla kapatan sektörün salgın nedeniyle olumsuz etkilendiğini ancak hedeflere ulaşmak için yeni formatlar geliştirdiklerini söyledi.



Türk yapı malzemeleri sektörünün ilk çeyrek rakamlarını paylaşan Urfalılar "Sektörün Ocak-Nisan ihracat rakamlarına baktığımızda miktarda yüzde 16,31'lik artış görülürken değerde ise yüzde 4,82'lik düşüş kaydedildi. Bu düşüşe rağmen yüzde 30'lara varan alt sektör ihracat artışları var. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler ABD, İsrail, Almanya, Irak ve İngiltere oldu. İhracat yapılan pazarları



salgın öncesi ve sonrasına göre değerlendirdiğimizde, ABD 2020'nin ilk çeyreğini geçtiğimiz senenin ilk çeyreğine göre yüzde 20'lik artış ile tamamladı. İsrail özelinde bu oran yüzde 7 olarak hesaplandı. Önemli ihracat pazarlarımızdan Almanya ile olan ticaretimiz ilk çeyrekte 413 milyon dolarla bir yıl öncesine göre neredeyse aynı seviyeyi korudu. Buradaki en önemli etken salgının ülkeye girmesi ve devletlerin süreçte nasıl bir yol izlediği ile alakalı" dedi.



Bu yılın ilk çeyreğinde 214 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Urfalılar, en fazla düşüşün İspanya, İtalya, Kenya, İran ve Özbekistan'da yaşandığını söyledi.



Pandemi nedeniyle Türk yapı malzemeleri sektörünün 2020'yi yüzde 30'luk daralma ile kapatacağını belirten Urfalılar, 'Yeni Normal' olarak adlandırılan salgın sonrası süreçle ilgili "Normalleşme süreci eskiden yaptığımıza bir dönüş değil. Hedef pazarlarımıza yönelik faaliyetlerimiz yeni formatlarında hızla devam ediyoruz. Sanal fuar kavramı sıkça önümüze gelen bir konu. Birlik olarak bu fuarlarda yer almak isteyen firmalarımızın milli katılımlarına yönelik yenlikler sunarak var olmaya devam edeceğiz. Ticaret ve alım heyetleri organizasyonlarımız devam ediyor. Sanal heyetlerin en güzel yanı zamandan tasarrufu"dedi.



Urfalılar, "Sektör olarak iki UR-GE projesini tamamladık. Bazı sektörlerimizden gelen yoğun istek üzerine sadece bir sektöre veya birbirini direk etkileyen veya tamamlayan 1-2 sektörü de barındıran bir UR-GE projesi yapmaya karar verdik. Birliğimizin üyesi olan sektör firmaları ile bütün evrelerinin sanal olarak yapılacak ilk sanal UR-Ge projesini hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Haziran ayı içerisinde firma çağrısına çıkılacak"



dedi. - İSTANBUL