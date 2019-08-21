Yeni öğretim yılına eğlenerek girecekler
16 dakika önce
İTÜ Vakfı öğrenci burs projesine katkı amaçlı düzenlenen İTÜFest Back To School'19 Festivali'nde sahne alacak olan Haluk Levent, Ceza, Melek Mosso ve Nova Norda öğrencilere unutulmaz anlar yaşatacak.
İTÜ Vakfı öğrenci burs projesine katkı amaçlı düzenlenen İTÜFest Back To School'19 Festivali'nde sahne alacak olan Haluk Levent, Ceza, Melek Mosso ve Nova Norda öğrencilere unutulmaz anlar yaşatacak.
Bluemoon Live organizasyonu ile 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan festivalde öğrenciler yeni öğretim yılına eğlenerek girecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:51
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