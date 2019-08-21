Son Dakika Haberleri: Yeni öğretim yılına eğlenerek girecekler
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Yeni öğretim yılına eğlenerek girecekler

16 dakika önce

İTÜ Vakfı öğrenci burs projesine katkı amaçlı düzenlenen İTÜFest Back To School'19 Festivali'nde sahne alacak olan Haluk Levent, Ceza, Melek Mosso ve Nova Norda öğrencilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yeni öğretim yılına eğlenerek girecekler, System.String[]

İTÜ Vakfı öğrenci burs projesine katkı amaçlı düzenlenen İTÜFest Back To School'19 Festivali'nde sahne alacak olan Haluk Levent, Ceza, Melek Mosso ve Nova Norda öğrencilere unutulmaz anlar yaşatacak.


Bluemoon Live organizasyonu ile 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan festivalde öğrenciler yeni öğretim yılına eğlenerek girecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Haluk Levent, Melek Mosso, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:51 
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