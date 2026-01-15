Yeni Öğretmenevi Projesi Başlatıldı

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Dokap mevkiine yapılması planlanan Yeni Öğretmenevi Projesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Kaymakam Kaya, ilçede görev yapan eğitim camiasının konaklama ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan projenin, modern mimari anlayışla tasarlanacağını belirtti. Yeni öğretmenevinin; konaklama birimleri, sosyal alanlar ve hizmet birimleriyle öğretmenler ve misafirler için daha nitelikli, konforlu ve erişilebilir hizmet sunacağını ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çaycuma'nın hem sosyal hem de eğitim altyapısına önemli katkılar sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Kaymakam Kaya, yeni öğretmenevinin ilçeye değer katacağını dile getirdi. - ZONGULDAK