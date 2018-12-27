Son Dakika Haberleri: Yeni Rektör Pastayla Uğurlandı

Yeni Rektör Pastayla Uğurlandı

1 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin için uğurlama programı düzenlendi.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin için uğurlama programı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, rektörlük görevine atanan eski yardımcısı Şahin'i makamında kabul etti.

Rektör Tabakoğlu, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan atama kararını anımsatarak, Şahin'e başarı diledi.

Üniversite olarak büyük bir gurur ve mutluluk içerisinde olduklarını dile getiren Tabakoğlu, "Bugüne kadar Trakya Üniversitesi'ne eşsiz katkılar sunan, yol arkadaşımız, dava ortağımız Mümin Hocamızın başarılarını yakından takip etmeye, kendisini her konuda desteklemeye devam edeceğiz. Hocamızın yolu açık, başarıları daim olsun. Bu yeni dönemde, Trakya Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi arasındaki dayanışma daha da artsın." şeklinde konuştu.

Daha sonra pasta kesildi.

Uğurlamaya, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cem Uzun da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:16 Kaynak: AA

Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Rektör, Eğitim
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