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Yeni sezon "Don Kişot ile açılacak

21 dakika önce

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), bale sezonunu 10 Ekim'de "Don Kişot" ile açacak.

Yeni sezon

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), bale sezonunu 10 Ekim'de "Don Kişot" ile açacak.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Ludwig Minkus'un müziğindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliği, yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yer edinen "Don Kişot", 10 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Miguel de Cervantes'in aynı adlı romanından bale sahnesine aktarılan "Don Kişot"u Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu, koreografisini ise M. Petipa yaptı.

Eserde, orkestrayı Roberto Gianola yönetirken, dekor tasarımı, İsmail Dede, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı Önder Arık imzası taşıyor.

"Don Kişot"u Alkış Peker/ Alper Akalın/ Egemen Kement, "Sancho Panza"yı Cem İndere/ Murat Öztekin, "Kitri"yi Büşra Ay/ Berfu Elmas/ Melike Koper, "Basilio"yu Erhan Güzel/ Batur Büklü/ Çağatay Özmen oynayacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezona, "Bahar", "Nox" ve "Bolero"dan oluşan "Dans Trio", "Uyuyan Güzel", "Dans Üçgeni", "Yunus Emre Oratoryosu", "Üç Silahşor" ve İstanbul'da ilk kez sahnelenecek olan "Notre Dame'ın Kamburu" ve gelenekselleşmiş "Mini Fest" ile devam edecek.

Don Kişot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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