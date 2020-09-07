Yeni spor giyim markası koleksiyonunu tanıttı

Hazır giyim sektörünün öncü markalarından DeFacto, spor giyim alanındaki yeni markası DeFactoFiT'in koleksiyonunu tanıttı. Markanın, evde ve ofiste terletmeyen rahat kıyafetlerden oluşan spor, ev ile iç giyim ürünleri aynı anda 50 ülkede 200'ü aşkın mağazada satışa sunuldu.

Pandeminin etkisiyle artan evden çalışma, bireylerin rahatlık ve şıklığı ulaşılabilir fiyatlarla bir arada bulma isteği ve sağlıklı yaşam trendi ile spor giyim moda akımının dünya genelinde yükselmesi nedeniyle DeFactoFiT markası kuruldu. Markanın yeni koleksiyonu tanıtıldı. Ürünlerde, hareket özgürlüğü sağlayan, nefes alan ve vücuda oturan kumaşlar kullanıldı.

RENKLİ PARÇALAR ÖN PLANDA

Markadan yazılı yapılan açıklamada, "Koşu, bisiklet, tırmanma, yüzme, yoga, pilates, basketbol ya da farklı spor dallarını aktif olarak yapan; günlük hayatta, evde ve ofiste terletmeyen, rahat kıyafetler giymek ve fit görünmek isteyen herkesin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kadın, erkek ve çocuklar için özel olarak tasarlanan koleksiyon, spor şıklığı zarafetle buluşturuyor. Siyahtan beyaza, pembeden maviye, mürdümden yeşile geniş renk skalasına sahip koleksiyonun diğer trendi de kamuflaj desenler. Koleksiyonda eşofman takımlarının yanı sıra sporcu sütyeni, crop ve couple takımlar, taytlar, şortlar, tişörtlerden oluşan binlerce ürün yer alıyor" denildi.

EV MODASININ VAZGEÇİLMEZİ: DANTEL

Açıklamanın devamında, "Ev kadın giyiminde puantiye ve danteller hakimken, hırka ve sweatshirtler favori parçalar arasında yer alıyor. Erkekler için özel olarak basketbol takımları tasarlandı. Okula havalı bir dönüş yapmak isteyen çocuk ve gençler için özel olarak tasarlanan parçalar arasında aktif spor ürünleri tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sevilen çizgi film karakterlerinin de yer aldığı koleksiyon eğlenceli tasarımlarıyla miniklerin tercihi oluyor. Koleksiyonda spor aletleri ve aksesuarlarının da yer alıyor" ifadelerine yer verildi.