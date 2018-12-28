Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı Açıklaması
1 saat önce
Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, "Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı" dedi.
Suudi Arabistan
'ın yeni Dışişleri Bakanı
Ibrahim al-Assaf, Cemal Kaşıkçı
cinayeti hakkında, "Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı" dedi.
Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, İstanbul
'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı'nın ölümünü üzüntü ile karşıladıklarını belirten Assaf, "Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı" dedi. - RİYAD
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:56 Kaynak: İHA
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