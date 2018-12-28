Son Dakika Haberleri: Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı Açıklaması

Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı Açıklaması

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, "Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı" dedi.

Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı Açıklaması, System.String[]
Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, "Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı" dedi.

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı'nın ölümünü üzüntü ile karşıladıklarını belirten Assaf, "Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı" dedi. - RİYAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:56 Kaynak: İHA

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Dışişleri Bakanı, Güncel
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