Yeni Vali'den Fidan Bağışı Çağrısı
Yerel

Yeni Vali'den Fidan Bağışı Çağrısı

19.01.2026 09:39
Iğdır'ın yeni Valisi M. Fırat Taşolar, tebrik ziyaretlerinde fidan bağışı isteyerek teşekkür etti.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Çankırı Valiliği'nden Iğdır Valiliği görevine atanan M. Fırat Taşolar, yayımladığı mesajda tebrik ziyaretlerinde çiçek, çelenk veya benzeri hediyeler getirilmemesini, yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne fidan bağışında bulunulmasını rica etti.

Yeni görevine bugün başlayan Vali Taşolar, Iğdırlılara mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim, Iğdır Valiliği görevine atanmam dolayısıyla gösterdiğiniz ilgi, samimiyet ve güzel dilekleriniz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Tebrik ziyaretlerinizde çiçek, çelenk ya da benzeri hediyeler getirmemenizi özellikle rica ediyorum.

Dileyen hemşehrilerimin, bu güzel niyetlerini Orman Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla fidan bağışına dönüştürmeleri ve Iğdırımızın geleceğine nefes olmaları bizleri ayrıca memnun edecektir.

İnanıyorum ki bugün dikilen her fidan; yarın Yeşil Iğdır adına atılmış kalıcı bir adım, çocuklarımıza bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olacaktır. Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
