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Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu böyle görüntülendi - Son Dakika

Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu böyle görüntülendi

30.12.2021 15:05

Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu böyle görüntülendiKARABÜK UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kentin farklı noktaları yeni yıl temalı süslemelerle donatıldı.

Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu böyle görüntülendi

KARABÜK UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kentin farklı noktaları yeni yıl temalı süslemelerle donatıldı. Drone ile görüntülenen süslemeler kente görsel şölen sunuyor.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı ve Tarihi Çarşı Bölgesi'ni yeni yıl dolayısıyla çeşitli dekorlarla süsledi. Özellikle Misak-ı Milli Demokrasi Meydanına kurulan 2022 dekoru ve çam ağacı maketi vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikle akşam karanlığının çöküp aydınlatmaların da yanması ile birlikte görsel bir şölen gibi gözüken süslemeler drone ile görüntülendi.

Belediye Başkanı Elif Köse yeni yıla girerken kenti renklendirmek, biraz daha eğlenceli hale getirmek istediklerini belirtti.

"Kentimizin caddelerini ve sokaklarını yılbaşı süsleriyle donattık" diyen Köse, "Vatandaşlarımızın sık sık kullandığı, sirkülasyonun yoğun olduğu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında, kavşaklarda ve Tarihi Çarşıdaki Kazdağlı Meydanına ışıklandırma yaptık. Halkımızın süslemelere ilgi göstermesi, buralarda fotoğraf çekip, sosyal medya paylaşımı yapmaları onların memnuniyetini gösteriyor ve bu durum bizleri mutlu ediyor. Umarım yeni yıl umutların yenilendiği sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl olur" ifadelerini kullandı.

Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu böyle görüntülendi
Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu böyle görüntülendi
Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu böyle görüntülendi

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UNESCO Dünya Miras Listesi, Safranbolu, Yeni Yıl, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu böyle görüntülendi - Son Dakika


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