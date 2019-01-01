Yeni Yıla Deve Oyunu ile Bahşiş Toplayarak Girdiler
19 dakika önce
ARDAHAN'ın Posof ilçesinde yeni yıla yöresel 'deve oyunu' ile giren gençler, davul- zurna eşliğinde evleri gezerek yılbaşı harçlığı topladı.
ARDAHAN'ın Posof
ilçesinde yeni yıla yöresel 'deve oyunu' ile giren gençler, davul- zurna eşliğinde evleri gezerek yılbaşı harçlığı topladı.
Posof'ta 2018'in son gecesi geleneksel deve oyununu oynamak için bir araya gelen gençler, deve kostümü giyen arkadaşlarıyla birlikte ilçe merkezinde dolaştı. Cadde ve sokak aralarında davul- zurna eşliğinde dolaşan ve bahşiş almak için vatandaşları deveye bindirmeler ilginç görüntü oluşturdu.
- Ardahan
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:57 Kaynak: DHA
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