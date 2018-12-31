Son Dakika Haberleri: Yeni Yıla Doğru

Yeni Yıla Doğru

11 dakika önce

Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen ve Belediye Başkanı Nihat Can, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen ve Belediye Başkanı Nihat Can, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Vekili Taşdöğen, mesajında, üzüntü ve sevinçleriyle bir yıla daha veda edip, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Yeni bir dönemde tüm insanlığın büyük ümitler beslediğini belirten Taşdöğen mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu günler, geride bıraktığımız dönemin muhasebesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Bilecikli vatandaşlarımızın, her derecedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, yeni umutlarla karşıladığımız 2019 yılının milletimize ve dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Can


Belediye Başkanı Can da 2019 yılının huzurun, barışın, yeniden doğuşların, yeniliklerin, başarının ve yeni hedeflerin yılı olması dileğinde bulundu.

Aydınlık yarınlara ulaşmak, yeni hedefler ve başlangıçlar bulmak inancıyla yeni bir yıla girmeyi umut ettiklerini dile getiren Can, "Yeni yıl, yeni heyecanlar, hedefler ve başlangıçları ifade ediyor. Çünkü yeni yıllar umut demek, yenilik demektir. Tüm dünya olarak sevgiye, barışa, hoşgörüye ve insan değerine en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zaman diliminde yeni yıl bizler için umut kaynağı olacaktır. 2019 yılının, Bilecik'imizin sahip olacağı birçok yatırım, eser ve proje ile çok daha güzel bir yıl olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:45 Kaynak: AA

Nihat Can, Bilecik, Güncel
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