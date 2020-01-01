Yeni yılda aceze evi sakinleri unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yılda aceze evi sakinleri unutulmadı - Son Dakika

Yeni yılda aceze evi sakinleri unutulmadı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve müdürlük personelleri yeni yılda aceze evi sakinlerini yalnız bırakmadılar.

Yeni yılda aceze evi sakinleri unutulmadı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve müdürlük personelleri yeni yılda aceze evi sakinlerini yalnız bırakmadılar.


Gerçekleşen ziyarette Müdür Aksu ve beraberindeki heyet aceze evi sakinlerinin yeni yılını kutladılar. Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren aceze evi sakinleri İlçe Tarım Müdürü İsmail Aksu ve personellerine teşekkür ettiler. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:58 Kaynak: İHA
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