Yeni yılda aceze evi sakinleri unutulmadı - Son Dakika

Yeni yılda aceze evi sakinleri unutulmadı
6 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve müdürlük personelleri yeni yılda aceze evi sakinlerini yalnız bırakmadılar.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:58 Kaynak: İHA
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve müdürlük personelleri yeni yılda aceze evi sakinlerini yalnız bırakmadılar.
Gerçekleşen ziyarette Müdür Aksu ve beraberindeki heyet aceze evi sakinlerinin yeni yılını kutladılar. Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren aceze evi sakinleri İlçe Tarım Müdürü İsmail Aksu ve personellerine teşekkür ettiler. - BİLECİK
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