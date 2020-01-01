Yeni yılda Sandıklı'da Nadide Sultan sahne aldı - Son Dakika
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Yeni yılda Sandıklı'da Nadide Sultan sahne aldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Hüdai Kaplıcalarında yeni yıl akşamı ünlü sanatçı Nadide Sultan sevenleri ile buluştu.

Yeni yılda Sandıklı'da Nadide Sultan sahne aldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Hüdai Kaplıcalarında yeni yıl akşamı ünlü sanatçı Nadide Sultan sevenleri ile buluştu.


Termal bir otelde yılbaşı akşamı sahneye çıkan ünlü sanatçı geceye katılanlara unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi.


Yaklaşık 800 davetlinin katıldığı gece sonunda herkesin yeni yılını kutlayan Nadide Sultan yeni yıl mesajında, "Tüm dünyaya da herkese Allah kalbindeki güzel günleri versin, geçen seneden çok daha güzel bir yıl olsun, evlat isteyenlere evlat sağlık isteyenlere sağlık, para isteyenlere para harika bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi harika bir Türkiye olsun bol bereketi bir yıl olsun birbirimizi çok sevelim, barış içerisinde yaşayalım inşallah." dedi.

Nadide Sultan, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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