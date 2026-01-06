Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu Kepez'de - Son Dakika
Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu Kepez'de

06.01.2026 15:31
Kepez Belediyesi, 'Dilek Elması' oyununu miniklerle buluşturdu. Müthiş bir macera sahnelendi.

Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk çocuk oyununu miniklerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Kent Tiyatrosu yeni yılın ilk çocuk oyunu "Dilek Elması"nı Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahneledi.

Bedirhan Çapaklı'nın yazdığı oyun, yönetmenler Ezgi Sönmez ve Beyza Nur Özen tarafından sahneye taşındı. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Esin Özgün ile İlke Deniz Ercan üstlendi.

Oyuncu kadrosunda ise Damla Mazlumlar, Doğa Nebioğlu, Necip Kamiloğlu ve Beyza Nur Özen yer aldı. Oyunun müzik tasarımını Engin Beslek yaptı.

Oyun, sokakta yaşayan üç arkadaşın cesaret, bilgi ve tutkularıyla dolu macerasını anlatıyor.

Kaynak: AA

Kepez Belediyesi, Kültür Sanat, Güncel, Kepez

Güncel Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu Kepez'de

SON DAKİKA: Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu Kepez'de - Son Dakika
