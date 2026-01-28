Yeni Yılın İlk MGK Toplantısı Görüşüldü

YENİ yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 16.15'te başladı. Yılın ilk toplantısında Suriye'deki gelişmeler, Gazze'nin yeniden inşa süreci ve ABD- İran geriliminin görüşüleceği ifade edildi. Toplantı sonunda İletişim Başkanlığı tarafından bildiri yayımlanması bekleniyor.
