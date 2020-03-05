'Yeni' Yusufeli'de yamaç paraşütü gösterisi - Son Dakika

ARTVİN'de, yapımı süren Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanındaki çalışmalar sürüyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra yeni sosyal aktiviteler de yapılmaya başlanan ilçede, yamaç paraşütü gösterisi için ilk uçuş denemesi yapıldı.

Artvin'de yapımı süren Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar devam ediyor. Yusufeli Barajı, tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli kemer beton kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına bin 638 konut inşa edilecek, bin 600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak. Yusufeli Kaymakamlığı ve Yusufeli Belediyesi, yeni inşa edilen ilçede sosyal aktiviteler yapılması için de çalışmalar başlattı. Bu kapsamda ilçenin Çamlık mevkisinde yamaç paraşütü gösterisi için uçuş denemesi yapıldı.

'YUSUFELİ, YENİ MACERALAR SUNUYOR'

Yusufeli yeni yerleşim yerine yapılan uçuş denemesini, base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy gerçekleştirdi. Bin 500 rakımlı Bahçeli Köyü Çamlık mevkisinden, 720 rakımlı yeni yerleşim yerine iniş yapan Koçak ve Toy, Yusufeli'nin Türkiye'nin skydiving ve wingsuit sporlarına uygun sayılı parkurlarından biri olabileceğini vurguladı. Yusufeli'nde 12 ay uçuşa imkan sağlayan parkurların olduğunu belirten Toy, " Karadeniz 'in kıyı bölgelerine göre daha açık ve uygun iklim şartlarına sahip. Yusufeli, yamaç paraşütü sevenlere yeni fırsatlar ve maceralar sunuyor. Bu parkurlardan inişte bir buçuk saat gökyüzünün eşsiz güzelliklerini seyretmek mümkün olur" dedi.

'DOĞA TURİZMİNİN MERKEZİ YUSUFELİ OLACAK'

Yusufeli ilçesinin 7'nci kez taşındığını belirten Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de yeni bir ilçenin ve memleketin inşa edildiğini ifade etti. Aytekin, "Vatandaşlar, 'biz burada ne yapacağız, bu dağın üzerine ne olur' diye sorular soruyordu. İşte bu etkinlikler, vatandaşlarımıza da bir cevap oluyor. Burada turizm olacak, doğa turizminin merkezi Yusufeli olacak. Kaçkar Dağları'nda yürüyüş, kaya tırmanışları ve bugün yapılan paraşüt etkinlikleri gibi birçok etkinlikler olacak. İlçemizin geleceği için çalışıyoruz. Yusufeli Belediyesi olarak yaptığımız her projede ilçemizin turizm potansiyelini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Devam eden Seyir Tepesi, Minia Yusufeli, Çatalkayalar projelerimiz de bu amaca yönelik projelerimizdendir" dedi.