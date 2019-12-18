Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e, Noel Baba Barış Ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e, Noel Baba Barış Ödülü - Son Dakika

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e, Noel Baba Barış Ödülü

7 saat önce

NOEL Baba Barış Konseyi tarafından 2020 yılı için verilen Noel Baba Barış Ödülü'ne, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern layık görüldü.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e, Noel Baba Barış Ödülü, System.String[]

NOEL Baba Barış Konseyi tarafından 2020 yılı için verilen Noel Baba Barış Ödülü'ne, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern layık görüldü. Noel Baba Barış Ülkesi ödülünün ise Kazakistan'a verilmesi kararlaştırıldı.

Noel Baba Barış Konseyi, 2020 yılı etkinlik konuları alanında yaptığı çalışmayı tamamladı. Her yıl farklı bir konuda yapılan Noel Baba ile Dünya Barışına Çağrı Etkinlikleri'nin 2020 yılı konusu, 'Barış Yolunda Laiklik' olarak belirlendi. 2020 yılının barış ülkesi ise Kazakistan oldu. Her yıl bir kişiye veya kuruma verilen Noel Baba Barış Ödülü, 2020 yılında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e verilecek.

Noel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut, "1995 yılı Aralık ayından bu yana barışı, erdemliliği, iyi ahlakı yaşatmak isteyen tüm insanlar adına, bir kişiye, bir kuruma veya bir topluluğa verilen Noel Baba Barış Ödülü'nün 2020 yılı için Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 2020 yılının Noel Baba Barış Ödülü'nün Jacinda Ardern'e verilme nedeni olarak 15 Mart günü Christchurch şehrindeki El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 51 kişinin ölmesi sonucu gösterdiği insani çıkışlar, terörün istediği nefret mesajı ve ayrımcılığa karşı duruşudur" dedi.

BARIŞ ÜLKESİ KAZAKİSTAN

'İnsanlar tüm farklılıkları yalnızca barış ve sevgi ortamında bir arada yaşayabilir' gerçeğini anımsatmak üzere her yıl bir ülkeye verilen barış ülkesi ödülünün 2020 yılı için Kazakistan'a verilmesini kararlaştırdıklarını aktaran Muammer Karabulut, "Kazakistan'ın 2020 yılı Noel Baba Barış Ülkesi olma nedeni, tarihi geçmişi binlerce yıla uzanan Kazakistan, 1991 yılında bağımsızlığını kazanması ile modern bir devlet kurması, anayasasında yasama, yürütme ve yargı organlarının bağımsız olduğunu ilan etmesi, kuruluşundan bu yana hiçbir ülkeyle savaşmaması, son olarak da Suriye konusunda Astana sürecine ev sahipliği yapması gibi hemen hatırlanan nedenlerden dolayı 2020 yılı Noel Baba'nın barış ülkesi oldu" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:17 Kaynak: DHA
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