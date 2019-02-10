Yeni Zelanda'da Orman Yangını Nedeniyle Binlerce Kişiyi Tahliye Edildi

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.



BBC'nin haberine göre, 6 gün önce Nelson yakınlarında başlayan ve Wakefield kasabasını tehdit eden yangın nedeniyle Tasman bölgesinde 3 bin civarında vatandaş evlerini terk etti.



Bölgede acil durum ilan edildiği ve bugün rüzgarın etkisini arttırması beklendiği belirtildi.



Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yangının kontrol altına alınabilmesi için hava koşullarının elverişli olması temennisinde bulundu.



Yangın söndürme çalışmalarına 23 helikopter ve 2 uçağın katıldığı ifade edildi.



Orman yangının, ülke tarihinde 1955 yılından bu yana çıkan en kötü yangın olduğu değenlendiriliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Bakan Pekcan Duyurdu! Vatandaşı Soyan Fırsatçılara 2 Milyon TL'nin Üzerinde Ceza Kesildi

Yeni Askerlik Sisteminin Detayları Netleşmeye Başladı

Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt'un Ölümü Ünlüleri Yasa Boğdu

Hakkında Soruşturma Başlatılan 'Rockçı İmam' Belediye Başkan Adayı Oldu