Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Orman Yangını Nedeniyle Binlerce Kişiyi Tahliye Edildi

Yeni Zelanda'da Orman Yangını Nedeniyle Binlerce Kişiyi Tahliye Edildi

21 dakika önce

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Yeni Zelanda'da Orman Yangını Nedeniyle Binlerce Kişiyi Tahliye Edildi, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

BBC'nin haberine göre, 6 gün önce Nelson yakınlarında başlayan ve Wakefield kasabasını tehdit eden yangın nedeniyle Tasman bölgesinde 3 bin civarında vatandaş evlerini terk etti.

Bölgede acil durum ilan edildiği ve bugün rüzgarın etkisini arttırması beklendiği belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yangının kontrol altına alınabilmesi için hava koşullarının elverişli olması temennisinde bulundu.

Yangın söndürme çalışmalarına 23 helikopter ve 2 uçağın katıldığı ifade edildi.

Orman yangının, ülke tarihinde 1955 yılından bu yana çıkan en kötü yangın olduğu değenlendiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Nelson, Güney, Yeni Zelanda, Güncel
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