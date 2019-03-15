Yeni Zelanda'daki Katliama İngiltere'den Kınama
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliama dünyadan tepki yağıyor.
Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliama dünyadan tepki yağıyor. İngiltere
Başbakanı Theresa May
, Twitter
hesabından saldırıyı kınadı. May, mesajında, "Britanya
adına Christchurch'deki korkunç terör saldırısından sonra tüm Yeni Zelandalılara en derin taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerim bu tiksindirici şiddet eyleminden etkilenenlerledir" ifadelerini kullandı. Londra
Belediye Başkanı Sadıq Khan ise "Bugün Yeni Zelanda'dan sadece inançlarından dolayı masum insanların öldürüldüğü içler acısı bir haber aldık. Londra, Christchurch'deki terörün korkunç yüzüyle yüzleşen insanlarla birliktedir. Bazıları farklılığı yok etmek isterken Londra bu çeşitliliği her zaman takdir edecektir" mesajını paylaştı.
Khan ayrıca mesajında, Londra'daki camilerde bugün Cuma namazı sırasında silahlı güvenlik güçleri ve polisin görünür şekilde konuşlandırılacağını söyledi. - Yağcı
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:28 Kaynak: DHA
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