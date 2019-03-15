Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Katliama İngiltere'den Kınama

Yeni Zelanda'daki Katliama İngiltere'den Kınama

1 saat önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliama dünyadan tepki yağıyor.

Yeni Zelanda'daki Katliama İngiltere'den Kınama, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliama dünyadan tepki yağıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Twitter hesabından saldırıyı kınadı. May, mesajında, "Britanya adına Christchurch'deki korkunç terör saldırısından sonra tüm Yeni Zelandalılara en derin taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerim bu tiksindirici şiddet eyleminden etkilenenlerledir" ifadelerini kullandı.

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan ise "Bugün Yeni Zelanda'dan sadece inançlarından dolayı masum insanların öldürüldüğü içler acısı bir haber aldık. Londra, Christchurch'deki terörün korkunç yüzüyle yüzleşen insanlarla birliktedir. Bazıları farklılığı yok etmek isterken Londra bu çeşitliliği her zaman takdir edecektir" mesajını paylaştı.

Khan ayrıca mesajında, Londra'daki camilerde bugün Cuma namazı sırasında silahlı güvenlik güçleri ve polisin görünür şekilde konuşlandırılacağını söyledi. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:28 Kaynak: DHA

Dünya
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