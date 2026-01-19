Yeni Zelanda ve Kiribati'den Ortaklık Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni Zelanda ve Kiribati'den Ortaklık Anlaşması

19.01.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda ve Kiribati, dış politika ve sağlıkta işbirliğini artırmayı hedefleyen anlaşma imzaladı.

Yeni Zelanda ile Pasifik ada ülkesi Kiribati, dış politika, sağlık ve güvenlik gibi alanlarda işbirliğini artırmayı öngören ortaklık anlaşması imzaladı.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, anlaşma, Yeni Zelanda'nın geçen yıl Kiribati'ye yönelik kalkınma yardım programını gözden geçireceğini açıklamasının ardından soğuyan ilişkilerin yeniden canlandırılması açısından önem taşıyor.

Kiribati'yi ziyaret eden Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters konuya ilişkin açıklamasında, "İki ülke son altı ayda üst düzeyde yoğun siyasi temaslarda bulundu. Bugün imzalanan ortaklık anlaşması bu sürecin önemli bir sonucu oldu." dedi.

Peters, iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun geçmişe dayandığını ve sıcak olduğunu vurguladı.

Ortaklık anlaşması kapsamında, dış politikada daha fazla eş güdüm sağlanması, sağlık, refah ile barış ve güvenlik olmak üzere dört temel öncelik alanı belirlendi.

Yeni Zelanda hükümeti ayrıca, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, anne ve çocuk sağlığının desteklenmesi, daha fazla Kiribatilinin mevsimlik işçi olarak çalışabilmesi ve su güvenliğinin artırılması için ek finansman sağlanacağını açıkladı.

Yeni Zelanda hükümeti, Ocak 2025'te Kiribati Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Taneti Maamau'nun, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile yapılması planlanan bir görüşmeyi iptal etmesinin ardından ülkedeki kalkınma yardımlarını incelemeye aldığını duyurmuştu.

Kiribati yönetimi ise iptalin, Maamau'nun ülkenin dış adalarından birinde bulunması nedeniyle gerçekleştiğini açıklamıştı.

Pasifik Okyanusu'nda, Hawaii'ye komşu konumda bulunan Kiribati, 3,6 milyon kilometrekarelik geniş bir münhasır ekonomik bölgeye sahip. Ülke son yıllarda Çin ile yakın ilişkiler geliştirirken, Çin polisinin Kiribati'de faaliyet göstermesine de izin vermişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Yeni Zelanda, Güvenlik, Politika, Kiribati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda ve Kiribati'den Ortaklık Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:03:28. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda ve Kiribati'den Ortaklık Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.