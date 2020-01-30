Yeni Zelanda ve Singapur Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika

Yeni Zelanda ve Singapur hükümetleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını üzerine virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, yeni tip koronavirüs sebebiyle Yeni Zelanda Hava Yollarına (Air New Zealand) ait 300 yolcu kapasiteli uçakla charter seferi yapılarak, Yeni Zelandalıların Vuhan'dan ülkeye getireceğini belirtti.

Her iki ülkeden yetkililerin uçuş detayları üzerinde çalıştığını aktaran Peters, uçuşun hala Çin'in onayına tabi olduğunu ifade etti.

Peters, uçakta boş kalan yerlerin Pasifik Adası ya da Avustralya vatandaşlarına teklif edileceğini kaydetti.

Yeni Zelandalı yetkililerin, Vuhan'dan gelen yolcuları iki haftaya kadar karantina altına almaya hazırlandığı bildirildi.

Diğer yandan Singapur hükümeti de 92 vatandaşının Vuhan'dan uçakla tahliye edildiği açıklamasında bulundu.

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Singapur Changi Havalimanına ulaşan Singapurluların sağlık taramasından geçirileceğini bildirdi.

Çin'den tahliye edilen 3 Japon vatandaşında virüse rastlandı

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının patlak verdiği Vuhan kentinden dün ilk charter uçağıyla tahliye edilen 206 Japonya vatandaşından 3'ünde virüse rastlandığı belirtildi. Böylece ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısı 11 oldu.

İkinci charter uçağıyla Vuhan'dan Japonya'ya dönen 210 Japon'dan ateş ve öksürük şikayeti bulunan 13'ünün enfeksiyon hastalıkları tedavisinde uzmanlaşmış bir hastaneye götürüleceği bildirildi.

Japonya Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, virüsün tespit edildiği söz konusu 3 kişiden 2'sinde bulgulara rastlanmadığını ve böyle bir duruma Çin dışında ilk kez rastlandığını açıkladı.

Kabine Baş Sekreteri Suga Yoshihide, hükümetin, Vuhan'dan yaklaşık 300 Japon vatandaşının daha tahliye edilmesi için üçüncü bir charter uçağının gönderilmesi konusunu müzakere ettiğini aktardı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Bu sabah itibarıyla, ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükseldi.