Son Dakika Haberleri: Yeni Zelandalı Müslüman Polisin Duygusal Konuşması

Yeni Zelandalı Müslüman Polisin Duygusal Konuşması

1 saat önce

Yeni Zelandalı Başkomiser Naila Hassan, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından duygusal bir konuşma yaparak dinleyenleri ağlattı.

Yeni Zelandalı Müslüman Polisin Duygusal Konuşması, System.String[]
Yeni Zelandalı Başkomiser Naila Hassan, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından duygusal bir konuşma yaparak dinleyenleri ağlattı.

Yeni Zelanda Emniyetindeki en yüksek rütbeli polis memuru Başkomiser Naila Hassan, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından duygusal bir konuşma yaparak dinleyenleri ağlattı. Auckland Emniyetine bağlı Hassan yüzlerce kişinin dinlediği konuşmaya, "Gururlu bir Müslümanım, Yeni Zelanda Polis Komiseriyim ve Christchurch'teki olaylardan ötürü dehşet düştüm" sözleriyle başladı. "Bu yıkıcı saldırının kurbanlarına azami saygı gösterilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyor ve herkese güvence vermek istiyoruz" diyen Hassan, polisin, Müslümanların Christchurch sakinlerinin acısını ve kederini paylaştığını söyledi.

Naila Hassan konuşmasını "İnşallah biz, Yeni Zelanda Polisi, toplumu ve Müslümanları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyerek sonlandırdı. - AUCKLAND

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:25 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli, İzmir'den Meydan Okudu: Ey Haçlılar Gelin de Sizi Kanınızda Boğalım Yeni Zelandalı Futbolcu Kosta'dan Cami Saldırılarında Ölenler İçin Secdeli Gol Sevinci Yeni Zelanda'daki Saldırıda, Teröriste Silahsız Karşı Koyan Kahraman Göçmen Konuştu Gamze Özçelik'ten Yeni Zelanda'daki Katliama Çok Sert Tepki!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 20:06:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelandalı Müslüman Polisin Duygusal Konuşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]