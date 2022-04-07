Yeniçağa ve Çubuk göllerinin yüzeyindeki buz eridi - Son Dakika
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Yeniçağa ve Çubuk göllerinin yüzeyindeki buz eridi

07.04.2022 09:37
Yeniçağa ve Çubuk göllerinin yüzeyindeki buz eridi

Bolu'da Yeniçağa ve Çubuk göllerinin yüzeyindeki buz, havaların ısınmasıyla eridi.

Bolu'da Yeniçağa ve Çubuk göllerinin yüzeyindeki buz, havaların ısınmasıyla eridi.

Ağır kış şartlarının yaşandığı Bolu'da havalar ısınmaya başladı.

Havaların ısınmasıyla Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü ve Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nün yüzeyindeki buzlar eridi.

Buzların erimesiyle göllerdeki su seviyesi yükseldi.

Yeniçağa Gölü'nde su seviyesinin yükselmesiyle göl kenarındaki iskele sular altında kaldı.

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Yeniçağa, Göynük, Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeniçağa ve Çubuk göllerinin yüzeyindeki buz eridi - Son Dakika


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