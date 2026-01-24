Yenice'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yenice'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

24.01.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük’ün Yenice ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü 46 yaşındaki Ş.E. yaşamını yitirdi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ş.E. (46) idaresindeki 06 JZ 395 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.E'nin cenazesi, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Karabük, Trafik, Yenice, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenice'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
İşte Türkiye’nin en iyi üniversiteleri İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
14 ünlünün testi pozitif çıktı 14 ünlünün testi pozitif çıktı
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Fenerbahçe’de neler oluyor Bitti denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
14:14
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 14:51:53. #7.11#
SON DAKİKA: Yenice'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.