Yeniceköy Mahallesinde çocuk oyun alanı ve koruluk alan hizmete girdi - Son Dakika

Yeniceköy Mahallesinde çocuk oyun alanı ve koruluk alan hizmete girdi

16.12.2020 15:23
Yeniceköy Mahallesinde çocuk oyun alanı ve koruluk alan hizmete girdi, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin Yeniceköy Mahallesinde revize ettiği çocuk oyun alanı ve fitness alanı ile koruluğun yapımı tamamlandı.

İnegöl Belediyesi'nin Yeniceköy Mahallesinde revize ettiği çocuk oyun alanı ve fitness alanı ile koruluğun yapımı tamamlandı. Toplamda 50 adet ağacın toprakla buluştuğu çalışma her yaşa hitap edecek bir yaşam alanına dönüştü.

İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda bir yandan yeni yapılar ortaya çıkarken, bir yandan da ömrünü tamamlamış eski alanlar revize ediliyor. Revize çalışmaları kapsamında Yeniceköy Mahallesinde Terminal Caddesinde bulunan çocuk oyun alanı yenilendi. Parkın yanında bulunan 1000 metrekarelik alanda da 30 ağaç toprakla buluşarak koruluk oluşturuldu.

Tamamlanan çalışmayı Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi. Beraberindeki heyetle inceleme yapan Taban, çalışmaya ilişkin açıklamalarda da bulundu. Başkan Taban, "Mahallelerimizdeki imkanlarımızı yerinde arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada bir hayat var. Sadece konuttan ibaret olmayan, yollarıyla, yeşil alanlarıyla, parklarıyla ve tüm donatı alanlarıyla bölgemizde yaşayan tüm insanların mutlu olacağı güzel bir şehir kurmayı hayal ediyoruz. Bu noktada var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar yapılan tüm güzelliklerin üzerine yenilerini ekleyerek bu eksikleri de gidermiş olacağız. Bölgede yaşam olgunlaştıkça bizde beraberindeki işleri bir bir hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Park ve koruluk alan hakkında teknik bilgiler de paylaşan Taban, "Bulunduğumuz park 900 metrekarelik bir alan. Burada çocuk oyun alanı, spor alanımız var. Yürüyüş yapılabilecek mini bir alanımız var. Arkadaşlarımız ağaçlarını, bitkilerini ve peyzajını da yaparak çalışmayı tamamladılar. Yapılan hizmetin hayırlı olmasını diliyorum. Hemen yanı başımızda bir koruluk alanımız var. Burada da 1000 metrekare üzerinde ağaçlandırmalar yaparak 30 civarında ağaç diktik. 20 adette çocuk oyun alanımızda ağaç diktik. Bunları da olabildiğince yaygınlaştırarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabi artık estetik kaygısıyla çalışan kurumlarız. Bu ne demek? Sadece ihtiyacı karşılamak üzere bir çalışma değil, görselliği ile her yönüyle düşünerek bu yapıları hayata geçirmiş oluyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Eksiklerimizin farkındayız ancak şunu da unutmamak lazım ki şehrimiz hızlı büyüyen bir şehir. Buradan hareketle hızlıca eksiklerimizi tamamlayacak çalışmaları bizler de yürütüyoruz" açıklamalarında bulundu. - BURSA

Yeniceköy Mahallesinde çocuk oyun alanı ve koruluk alan hizmete girdi
Yeniceköy Mahallesinde çocuk oyun alanı ve koruluk alan hizmete girdi
Yeniceköy Mahallesinde çocuk oyun alanı ve koruluk alan hizmete girdi

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy, oyunlar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeniceköy Mahallesinde çocuk oyun alanı ve koruluk alan hizmete girdi - Son Dakika


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