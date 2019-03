Yeniden Milletimizi Söz Sahibi Yapmak Durumundayız"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Her daim yönü millete dönük, her daim vicdan hizasında durmuş bir hareket olarak yeniden milletimizi söz sahibi yapmak durumundayız." dedi.

Uysal, esnaf ziyaretinde bulundu, Belediye Kültür Sitesi'nde partililere hitap etti.



Yerel yönetimlerin değişen bir mahiyetinin bulunduğunu belirten Uysal, seçimlerde doğru tercih yapılmasının önemine dikkati çekti.



Ülkenin kaynaklarının heba edildiğini savunan Uysal, şöyle konuştu:



"Kendi irademize sahip olacak insanlara oyumuzu vermek mecburiyetindeyiz. Her daim yönü millete dönük, her daim vicdan hizasında durmuş bir hareket olarak yeniden milletimizi söz sahibi yapmak durumundayız.



Yerel yöneticiler, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz, aynı zamanda o şehre her açıda önderlik yapmak mecburiyetindeler, o şehrin ekonomisine de toplumsal hayatına da siyasi hayatına da önderlik yapacak."

