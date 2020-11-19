Yeniden Refah'a katılım - Son Dakika

AK Parti Elazığ İl Teşkilatı kurucularından İbrahim Gök, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı.

Eski AK Partili İbrahim Gök'e parti rozetini Balgat'taki genel merkez binasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan taktı. Erbakan yaptığı açıklamada, "Bugün genel merkezimizde merhum Erbakan hocamızın odasında Yeniden Refah rozetini taktığımız İbrahim Gök Bey'e 'baba ocağına hoş geldiniz' diyor, teşekkür ediyor, hayırlı hizmetler ve muvaffakiyetler diliyoruz. Katılım esnasında bizlere eşlik eden Elazığ İl Başkanımız Erhun Karakuş Bey, MKYK Üyemiz Mehmet Gül Bey ve İl Başkan Yardımcımız Mehmet Kara Bey'e de ayrıca teşekkürler ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Gök kimdir?

AK Parti'nin Elazığ'da kurucuları arasında yer alan Avukat İbrahim Gök, halen Elazığ'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkan ve yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunuyor. Çeşitli şirket, sendika ve kurumların da hukuk müşavirliğini yapmakta olan Gök, evli ve 4 çocuk babası. - ANKARA