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Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe - Son Dakika

Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe

13.01.2022 17:05

Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbeKASTAMONU Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılandırılması için faaliyetlerde bulunduğu belirlenen DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanının da aralarında bulunduğu 3...

Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe

KASTAMONU Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılandırılması için faaliyetlerde bulunduğu belirlenen DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Taşköprü ilçesinde yapılan operasyonlarla FETÖ/PDY'ye silahlı terör örgütünü yeniden yapılandırmaya çalıştıkları ve bu amaçla toplantılar düzenledikleri, yardımlar topladıkları iddia edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Komandoların da destek verdiği operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar arasında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın da bulunduğu ve Jandarma ekipleri tarafından Antalya'da kaldığı otelde yakalandığı öğrenildi.

Operasyonda yakalanan M.K. ve N.S. isimli şahıslar ve DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 adet 1 dolarlık banknot, 950 adet yasaklanmış yayın, 4 adet flaş bellek, 4 adet bilgisayar, 4 adet tablet bilgisayar ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda, örgüt elebaşı Fettullah Gülen'e ait olan kitaplar, dergiler ile bilgisayar ve haberleşme cihazları ile yardım toplama makbuzları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe

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Fetullahçı Terör Örgütü, Kastamonu, Jandarma, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye Kastamonu'da darbe - Son Dakika
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