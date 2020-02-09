YENİKAPI MEYDANI'NDA 'BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ' (1) - Son Dakika

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YENİKAPI MEYDANI'NDA 'BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ' (1)
7 saat önce
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, DHASaadet Partisi tarafından Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu Barış Planı'na tepki göstermek amacıyla Yenikapı Meydanı'nda 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:34 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, DHA
Saadet Partisi tarafından Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu Barış Planı'na tepki göstermek amacıyla Yenikapı Meydanı'nda 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor.
Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump
'ın açıkladığı barış planına tepki göstermek amacıyla 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor. Meydandaki mitinge katılan vatandaşlar sadece Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı
ile alanda yer aldı.
Görüntü Dökümü
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-Miting meydanından detaylar
-Bayrak sallayan vatandaşlar
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