Son Dakika Haberleri: Yenikent'te yollar yenileniyor
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Yenikent'te yollar yenileniyor

26 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi sorunsuz bir üst yapı parolasıyla çalışmalarına devam ediyor.

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Odunpazarı Belediyesi sorunsuz bir üst yapı parolasıyla çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında son olarak Yenikent Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Sinan Alaağaç Caddesi'nde yapılan çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 bin 970 m2 alana 480 ton yol asfalt attı. Sinan Alaağaç Caddesi'nde asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirten ekipler, çalışmaların kısa sürede sona ereceğini söyledi. Çalışmaların Odunpazarı genelinde devam edeceğini kaydeden ekipler, Odunpazarı Bölgesi genelinde üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını vurguladı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Yenikent, Yaşam
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