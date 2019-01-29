Yenilebilir Çiçek Çiftliği
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çiçek çiftliğinden detaylar BANDUNG - Endonezya'nın Bandung şehrinde kurulan bir çiçek çiftliği, yenilebilir çiçekler yetiştiriyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çiçek çiftliğinden detaylar BANDUNG - Endonezya'nın Bandung
şehrinde kurulan bir çiçek çiftliği, yenilebilir çiçekler yetiştiriyor.
Bu renkli çiçekler sadece garnitür olarak değil, antioksidan bakımından da besleyici ve zengindir.
Çiçekleri otellere ve süpermarketlere satmanın yanı sıra, çiftlik sahibi çiçekleri puding, kek ve kurabiyelerde kullanmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:21 Kaynak: AA
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