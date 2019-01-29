Son Dakika Haberleri: Yenilebilir Çiçek Çiftliği

Yenilebilir Çiçek Çiftliği

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çiçek çiftliğinden detaylar BANDUNG - Endonezya'nın Bandung şehrinde kurulan bir çiçek çiftliği, yenilebilir çiçekler yetiştiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çiçek çiftliğinden detaylar BANDUNG - Endonezya'nın Bandung şehrinde kurulan bir çiçek çiftliği, yenilebilir çiçekler yetiştiriyor.

Bu renkli çiçekler sadece garnitür olarak değil, antioksidan bakımından da besleyici ve zengindir.
Çiçekleri otellere ve süpermarketlere satmanın yanı sıra, çiftlik sahibi çiçekleri puding, kek ve kurabiyelerde kullanmaya başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:21 Kaynak: AA

Bandung, Güncel
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