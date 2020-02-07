Yenilebilir Enerji Görünümü Konferansı 13 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak

Atlantik Konseyi Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) ev sahipliğinde düzenlenecek "Yenilebilir Enerji Görünümü Konferansı: Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar ve Batı Balkanlarda Finansman, Yatırım, Yasal Düzenlemeler ve Yeni Teknolojiler" programı 13 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim sponsoru olduğu konferansta, Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlarda yenilenebilir enerji sektöründeki son gelişmeler, yasal düzenlemeler, finansman ve yatırım fırsatları değerlendirilecek.

Konferans, "Potansiyeli Değerlendirmek: Bölgede Yenilenebilir Enerjinin Görünümü", "Sübvansiyonsuz Yenilenebilir Enerjiye Geçiş", "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonu", "Yeni Nesil Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yeni Teknolojilerin Rolü" ve "Bölgesel Yenilenebilir Enerji Gelişmeleri" başlıklı 5 farklı oturumdan oluşacak.

Katılımcılar, bu oturumlarda yenilenebilir enerji teknolojilerinde düşen maliyetler, sübvansiyon politikaları, yenilenebilir enerji ihaleleri ve bu kaynakların şebekeye entegrasyonunda görülen zorluklar, enerji portföyünde payı giderek artan yenilenebilir kaynaklara ilişkin hedefler, iş birliği ve yatırım fırsatlarını masaya yatıracak.

Atlantik Konseyi Başkanı Frederick Kempe, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad ile 29 uluslararası enerji şirketinin üst düzey yöneticilerinin iştirak edeceği konferansa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bölge ülkelerin ilgili bakanlarının da katılması bekleniyor.

"Dünyanın en acil hedefi iklim değişikliğiyle mücadele"

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kurucu Başkanı Richard Morningstar, konferansa ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye ve bölge ülkelerinin yenilenebilir enerjinin getirdiği imkanları değerlendirdiğini belirterek "Bölge için enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesiyle dayanıklılık ve güvenliğin maksimize edileceği bir gidişatın belirlenebilmesi amacıyla karar vericileri bir araya getiren bu tip konferansların düzenlenmesi oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Atlantik Konseyi Türkiye Temsilcisi Defne Sadıklar Arslan da çevre, enerji güvenliği ve ekonomik gelişmelerin bölgede ve dünyada yenilenebilir enerjideki büyümeyi desteklediğine işaret ederek konferansın yenilenebilir enerjinin güncel durumunu tespit etmek, sektördeki teknik ve yasal düzenlemeleri görüşmek için önemli bir fırsat sunacağını aktardı.

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Parshad ise şu an en önemli hedeflerinin iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli adımların atılması olduğunu belirtti. Bu amaca ulaşmak için yenilebilir enerjinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Parshad, şunları kaydetti:

"Dünyada, karbon salımı olmayan enerji kaynaklarının büyümesine ihtiyaç duyuluyor. Yenilenebilir enerji bu hedefe giden yolda elimizdeki en etkili araçlardan biri. Bu önemli konferans, kaynak dağılımında yenilebilir enerjinin payını artırma konusunda bölgedeki ülkelerin tecrübelerini birbirleriyle paylaşmasını sağlayacak. Ayrıca temiz enerjiye geçiş için gerekli yatırımları teşvik etme yollarını tartışabilmemiz için uygun bir fırsat sunacak."