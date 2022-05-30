Yenilenen Opel Grandland satışa sunuldu

Opel'in SUV segmentindeki amiral gemisi Grandland, yeni yüzü ve özellikleriyle Türkiye'de 809 bin 900 TL'den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Yenilenen Crossland ile başlayan, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Mokka ile devam eden markanın yeni tasarım dili Grandland ile de karşımıza çıkıyor. Dışta Opel Vizör, içte ise dijital Pure Panel kokpit ile donatılan model, Edition, Elegance ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneği, 130 HP gücündeki 1.2 litrelik turbo benzinli ve 1.5 litrelik dizel motor seçenekleriyle syola çıkıyor. Yeni Grandland, tüm motor seçeneklerinde AT8 tam otomatik şanzımanı standart olarak sunuyor.

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin

"Yenilenen Opel SUV ailesi, artık çok daha iddialı"

Yeni Grandland'in Türkiye'de satışa sunulmasıyla Opel SUV Ailesi'nin tamamen yenilendiğini ve segmentinde çok daha iddialı hale geldiğini dile getiren Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, "Yenilenen Crossland ve Mokka ile SUV segmentinde başlayan yükselişimiz, yeni Grandland'in aileye katılmasıyla devam edecek. Markamızın SUV'daki Amiral Gemisi Grandland, Opel'in güncel tasarım dilini yansıtırken, sunduğu geniş yaşam alanı, güncel teknolojileri ve üstün güvenlik özellikleriyle ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen bir model. Verimli motor seçenekleri ve Opel'in genlerinden gelen sürüş keyfiyle yeni Grandland, SUV segmentindeki iddiamızı daha da güçlendirecek. 2022 yılının ilk 4 ayında Opel SUV modellerimizle SUV segmentinde yüzde 8.3'lük bir pazar payı elde ederek ilk 4 marka arasında yer aldık. B-SUV'da ise yüzde 12.2 pazar payı ile 4'üncü olduk. Yeni Grandland ile SUV segmentinde yakalamış olduğumuz pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl üç güçlü modelimizle Opel'i SUV pazarında ilk 5 içinde tutacağımıza inanıyor ve çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Opel Vizör

Yeni Grandland'in tasarımında da markanın yeni tasarım detayları uygulanıyor. İlk etapta markanın yeni tasarım ögelerinden biri olan Opel Vizör ön cephede dikkatleri çekiyor. Grandland ismi ve şimşek logosu ise diğer SUV modellerinde olduğu gibi bagaj kapağının ortasında konumlanıyor. Gövde renginde tamponlar, çamurluklar ve kapı korumaları, genel tasarımı tamamlayıcı özellikler olarak dikkatleri çekiyor. Alp Beyaz, Kuvars Gri, Elmas Siyah, Vertigo Mavi ve Yakut Kırmızı olarak 5 farklı gövde rengi seçeneğine sahip yeni Grandland'de ayrıca, çift renkli tavan seçeneği de sunuluyor.

130 HP'lik benzinli ve dizel motorlar

Yeni Grandland, hem turbo benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle tüketicilere farklı alternatifler sunuyor. 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 130 HP güç ve alt devirlerden itibaren sunduğu 230 Nm tork ile dikkat çekiyor. Turbo benzinli ünite Grandland'i, 0'dan 100 km/s hıza 10,3 saniyede çıkartırken; 100 kilometrede ortalama 6,4 – 6,6 lt yakıt tüketimi değeri ve 144 – 149 g/km emisyon değerine sahip.

Dizel tarafında ise 1.5 litrelik motor, tüketicilere sunuluyor. 130 HP güç ve 300 Nm tork değerlerine sahip motor, Grandland'i 0'dan 100 km/s hıza 11,5 saniyede ulaştırırken, 100 kilometrede ortalama 5,1 – 5,2 lt yakıt tüketip, 133 – 138 g/km emisyon değerine ulaşıyor.

Yeni nesil motorlar, aracın hafif yapısı ile günlük kullanımda akıcı ve rahat bir sürüş sağlıyor. Bu motorlara, uyarlanabilir vites programları ve Quickshift teknolojisine sahip AT8 otomatik şanzıman eşlik ediyor. Sürücü isterse direksiyondaki vites değiştirme kulakçıkları ile manuel olarak da vites değiştirebiliyor.

Yeni Opel Pure Panel Kokpit

Yeni Opel Grandland'in kokpiti yenilikçi olmasının yanında, temel ihtiyaçlara da odaklanıyor. İki geniş ekran bir ünitede toplanarak Opel Pure Panel'i oluşturuyor. Tüm donanımlarda standart olan tamamen dijital, sürücü odaklı kokpit sezgisel bir kullanım sunarken, sürücüyü karmaşık bir deneyimden de uzaklaştırmış oluyor. Edition donanımında her iki ekran da 7 inç olarak sunulurken, Elegance ve Ultimate donanımlarında yer alan 12 inçlik sürücü bilgi ekranı, sınıfında referans noktasını oluşturuyor. 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran ise sürücüye dönük tasarımıyla sürüşe odaklı, daha güvenli bir yolculuğa olanak sağlıyor.

Yeni model, bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş bağlanabilirlik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yolcular, hem Apple CarPlay hem de Android Auto uyumlu sistem ile bağlantı ve eğlencenin keyfini çıkarabiliyor. Kablosuz şarj özelliği, uyumlu akıllı telefonlar için kablo karmaşası olmadan düzenli şarj imkanı sağlıyor.

Hem sürücü bilgi ekranı hem de merkezi renkli dokunmatik ekran, her zamankinden daha fazla kişiselleştirme olanağı sunuyor. Sürücü bilgi ekranında; sürücü yorgunluk uyarısı, yağ sıcaklığı, multimedya bilgisi ve yol bilgisayarı verilerine ek olarak yeni gece görüş sistemi ve navigasyon da görüntülenebiliyor. Böylece sürücü dikkatini yoldan ayırmadan istediği tüm bilgilere güvenle erişebiliyor.

Yeni Grandland'in kabinindeki bir diğer önemli yenilik ise vites seçici olurken, yeni tasarımla artık çok daha ergonomik kullanım ve şık bir görünüm sağlanıyor.

Yeni teknolojiler standart

Yenilenen Opel Grandland, SUV'un Amiral Gemisi tanımlamasını hak edecek şekilde çok sayıda yeni teknolojiyi kullanıcılarla buluşturuyor. Uyarlanabilir IntelliLux LED Pixel Farlar, gece görüş sistemi ve yarı otonom sürüş özelliği de yeni Grandland'de ilk kez sunuluyor. Uyarlanabilir IntelliLux LED Pixel Farlar, far başına 84 adet olmak üzere 168 LED hücre ile ışık huzmesini trafikteki diğer paydaşların gözlerinde parlama yapmadan sürüş koşullarına ve çevreye kusursuz bir şekilde uyarlıyor. Modelde ayrıca giriş seviyesi donanımdan itibaren full LED farlar standart olarak yer alıyor.

Yeni Grandland, özellikle geceleri karanlık kırsal yollarda seyir halindeki tüm kullanıcıların ve diğer canlıların güvenliğini gece görüş sistemi teknolojisi ile sağlıyor. Sistemin kızılötesi kamerası, çevredeki sıcaklık farkına bağlı olarak Grandland'in sürüş yönünde 100 metre ileriye kadar insanları ve hayvanları algılıyor. Gece görüş sistemi, sürücüyü sesli olarak uyarıyor ve yeni Pure Panel'deki dijital sürücü bilgi ekranında konumlarını gösteriyor. Aracın önündeki yaya veya hayvan, çevreden net bir şekilde ayırt edilecek şekilde renkli olarak vurgulanıyor.

Model, sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu arttıran yeni nesil sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Bu sistemlerin birçoğu yeni Grandland'de standart olarak yer alıyor. Standart olarak sunulan teknolojiler arasında; yaya algılama özellikli aktif acil frenleme sistemi, gelişmiş ön çarpışma ikazı, 360 derece çevre görüş kamerası ve gelişmiş trafik işareti tespit sistemi bulunuyor. Dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleme sistemi ve şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi ile yarı otonom sürüş fonksiyonu da yeni Grandland'de sürücülere sunuluyor.

Grandland ayrıca çok sayıda sürüş destek sistemini de kullanıcısına sunuyor. Ön ve arka kamera manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Bilgi-eğlence ekranında aracın çevresindeki alan kuş bakışı olarak gösteriliyor. Araç manevra yaparken öne doğru hareket ettiğinde, ön kamera görüntüsü de otomatik olarak etkinleştiriliyor.

AGR onaylı ergonomik koltuklar

Yenilenen Opel Grandland'de kullanılan AGR sertifikalı (Alman Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) ergonomik aktif sürücü ve ön yolcu koltukları, sürüş konforunu destekliyor. Ödüllü koltuklar, elektrikli eğim ayarından elektro-pnömatik bel desteğine kadar birçok ayar seçeneği sunuyor. Koltuk ısıtma özelliği dışında deri döşeme seçeneği ile birlikte havalandırma işlevi de yer alıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak deri koltuklar da sunuluyor.

Her Grandland versiyonunda standart olarak yer alan çift bölgeli otomatik klima, iç mekan konforuna katkı sağlıyor. AC Max işlevi ile yaz aylarında güneş altında park edilen araçta iç mekan çok sıcaksa, bilgi-eğlence ekranında yer alan klima menüsündeki düğmeye dokunularak maksimum soğutma kapasitesi ayarlanabiliyor. Isıtmalı ön cam da soğuk kış aylarında konforu artıran bir diğer özellik olarak dikkat çekiyor.

Konfor, anahtarsız giriş ve çalıştırma ile arka tamponun altında ayak hareketi yapılarak otomatik açılıp-kapanabilen sensörlü, elektrikli bagaj kapağı ile daha da artıyor.

Ultimate donanımında yer alan özelliklerle birlikte opsiyonel Premium Pack paketinde ise deri koltuk, AGR onaylı 8 yönlü sürücü ile 6 yönlü ön yolcu koltuğu, havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve gece görüş sistemi sunuluyor.

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