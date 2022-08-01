Yenilenen Yerebatan Sarnıcı'nda ne var, ne yok; heykel sergisi yanlış mı anlaşıldı? - Son Dakika
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Yenilenen Yerebatan Sarnıcı'nda ne var, ne yok; heykel sergisi yanlış mı anlaşıldı?

01.08.2022 09:43

Berna AbikSarnıca eklenen heykel yerleştirmeleri sosyal medyada sanatseverleri ikiye böldü.

Berna Abik

Sarnıca eklenen heykel yerleştirmeleri sosyal medyada sanatseverleri ikiye böldü…

Bazilika Sarnıcı ya da diğer adıyla Yerebatan Sarayı… Son günlerde İstanbul'da en çok konuşulan kültür sanat başlıklarından biri 1500 yıllık geçmişe sahip bu sarnıcın restorasyonun tamamlanıp tekrar açılması oldu.

Restorasyon dışında sarnıca eklenen heykel yerleştirmeleri de sosyal medyada sanatseverleri ikiye böldü. "1500 yıllık böylesine bir hazinede bu heykelleri oraya koymaya kim karar verdi" diyenler de var, çok beğenenlerde…

Burada bir yanlış anlaşılmayı düzeltmekte fayda var. Zira, Yerebatan Sarnıcı tekrar açıldığında hem müze hem de bir sanat merkezi olması planlanarak geri döndü. Aslında heykeller süreli sergiler kapsamında yerleştirildi ve bu sergiler düzenli olarak yenilenecek.

Bugünlerde müzeyi ziyaret ederseniz, "Daha Derine" isimli sergiyi de görebiliyorsunuz. Ali Abayoğlu, Yasemin Aslan Bakiri, Berkay Buğdan, Malik Bulut, Aslı İrhan, Jennifer Steinkamp, Güneş Terkol, Muzaffer Tuncer ve Ozan Ünal'ın yapıtları var.

Tekrar sarnıca dönecek olursak; buranın en görkemli noktasının iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı olduğu söylenebilir. Medusa başları hakkında günümüze aktarılan birtakım efsaneler var…

Yenilenen sarnıcı ve Medusa hakkındaki rivayetleri aşağıdaki videoda görebilir ve dinleyebilirsiniz.

Yerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09.00-1900 saatleri arasında görülebilir. Öğrenci ve öğretmen biletleri 20 TL, tam biletler 50 TL ve yabancı ziyaretçi biletleri 190 TL'den satışa sunuluyor. Kapıda sıra beklemek istemeyenler www.passo.com.tr adresinden online bilet alarak 'online bilet' kısmından müzeye hızlıca giriş yapabilir.

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Kaynak: DailyMotion.com

Yerebatan Sarnıcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenilenen Yerebatan Sarnıcı'nda ne var, ne yok; heykel sergisi yanlış mı anlaşıldı? - Son Dakika

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