Ekonomi

Yenilikçi Fikirler Kampı’nda Gençler Ödüllendirildi

27.01.2026 10:41
Aydem Perakende ve Gediz Perakende, enerji ve dijitalleşme konularında gençleri ödüllendirdi.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende'nin Yenilikçi Fikirler Kampı'nda, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gençler enerji, dijitalleşme ve sürdürülebilir yaşam konularında geliştirdikleri yenilikçi projelerle ödüllerini aldı.

Aydem Enerjiden yapılan açıklamaya göre, şirketin elektrik perakende şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende tarafından bu yıl Yenilikçi Fikirler Kampı'nın üçüncüsü düzenlendi.

Gençlerin teknoloji ve enerji alanındaki yaratıcı fikirlerini desteklemek ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen kampa, Türkiye genelinde 11 üniversiteden 69 proje başvurdu. Ön değerlendirmelerin ardından seçilen projeler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'te gerçekleştirilen proje geliştirme sürecinde mentörlük desteği aldı.

Sürecin sonunda finale kalan 11 proje, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen final etkinliğinde jüri karşısına çıkarken, en başarılı ilk 3 proje ödüllendirildi.

Birincilik ödülünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Otto-ID Takımı, elektrikli araç şarj alanlarının daha düzenli ve erişilebilir kullanılmasını amaçlayan çözüm önerisiyle kazandı. İkincilik ödülüne Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Rota Metan Takımı layık görüldü. Takım, biyogaz üretim süreçlerinin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine odaklanan projeleriyle ödülünü kucakladı. Üçüncülük ödülü ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden TeknoTeam ekibinin oldu. Takım, kaynak verimliliğini artırmaya ve süreçlerin daha etkin yönetilmesine yönelik geliştirdiği yeni nesil sistem yaklaşımıyla beğeni topladı.

Açıklamada görüşlerine yer ver verilen Aydem Enerji Perakende Grubu Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu, gençlerin geliştirdiği projelerin sektörün geleceği adına büyük değer taşıdığını belirterek, "Enerji sektöründe sürdürülebilir bir dönüşüm yaratmak, gençlerin cesur fikirleriyle mümkün. Yenilikçi Fikirler Kampı, bu potansiyeli ortaya çıkaran bir platform. Bugün burada gördüğümüz her proje, yarının enerji teknolojilerinin temelini oluşturabilecek güçte. Gençleri desteklemeye ve onların fikirlerine alan açmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin de program sayesinde öğrencilerin teknik bilgilerinin yanı sıra merak, araştırma ve iş birliği becerilerinin de güçlendiğini vurgulayarak, "Üniversite-sanayi iş birlikleri Türkiye'nin bilim ve teknoloji kapasitesini artırmakta kritik bir rol üstleniyor. Üretilen her yeni fikir geleceğe yapılan bir yatırım. Öğrenciler bu programlarla sorunları bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı, çözümleri farklı disiplinlerle ilişkilendirmeyi ve gerçek hayattaki karşılığını sorgulamayı da öğreniyor. Tüm ekipleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

