Yenilikçi Fikirler Kampı Ödülleri Sahiplerini Buldu
Ekonomi

Yenilikçi Fikirler Kampı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yenilikçi Fikirler Kampı Ödülleri Sahiplerini Buldu
27.01.2026 10:14
Aydem Enerji'nin düzenlediği kampın en iyi projeleri ödüllendirildi; gençlerin fikirleri destekleniyor.

Aydem Enerji'nin elektrik perakende şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yenilikçi Fikirler Kampı, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gençlerin enerji, dijitalleşme ve sürdürülebilir yaşam konularında geliştirdiği yenilikçi projelere ev sahipliği yaptı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen programda en iyi projeler değerlendirilerek ödüllendirildi.

Gençlerin teknoloji ve enerji alanındaki üretici fikirlerini desteklemek ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Yenilikçi Fikirler Kampı'na, Türkiye genelinde 11 üniversiteden 69 proje başvurdu. Ön değerlendirmelerin ardından seçilen projeler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'te gerçekleştirilen proje geliştirme sürecinde mentörlük desteği aldı. Sürecin sonunda finale kalan 11 proje, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen final etkinliğinde jüri karşısına çıktı ve en başarılı ilk 3 proje ödüllendirildi.

Etkinlik kapsamında Manisa Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Demir, Aydem Enerji Perakende Grubu Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin de ilham veren konuşmalarıyla gençleri destekledi.

Aydem Enerji Perakende Grubu Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu, gençlerin geliştirdiği projelerin sektörün geleceği adına büyük bir değer taşıdığını belirterek, "Enerji sektöründe sürdürülebilir bir dönüşüm oluşturmak, gençlerin cesur fikirleriyle mümkün. Yenilikçi Fikirler Kampı, bu potansiyeli ortaya çıkaran bir platform. Bugün burada gördüğümüz her proje, yarının enerji teknolojilerinin temelini oluşturabilecek güçte. Gençleri desteklemeye ve onların fikirlerine alan açmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin de program sayesinde öğrencilerin teknik bilgilerinin yanı sıra merak, araştırma ve iş birliği becerilerinin de güçlendiğini vurgulayarak, "Üniversite-sanayi iş birlikleri Türkiye'nin bilim ve teknoloji kapasitesini artırmakta kritik bir rol üstleniyor. Üretilen her yeni fikir geleceğe yapılan bir yatırım. Öğrenciler bu programlarla sorunları bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı, çözümleri farklı disiplinlerle ilişkilendirmeyi ve gerçek hayattaki karşılığını sorgulamayı da öğreniyor. Tüm ekipleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Elektrikli araç şarj alanlarından biyogaz üretimine en iyi projeler

Birincilik ödülünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Otto-ID Takımı, elektrikli araç şarj alanlarının daha düzenli ve erişilebilir kullanılmasını amaçlayan çözüm önerisiyle kazandı. İkincilik ödülüne Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Rota Metan Takımı layık görüldü. Takım, biyogaz üretim süreçlerinin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine odaklanan projeleriyle ödülü kazandı. Üçüncülük ödülü ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden TeknoTeam ekibinin oldu. Takım, kaynak verimliliğini artırmaya ve süreçlerin daha etkin yönetilmesine yönelik geliştirdiği yeni nesil sistem yaklaşımıyla beğeni topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre

Son Dakika Ekonomi Yenilikçi Fikirler Kampı Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Yenilikçi Fikirler Kampı Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
