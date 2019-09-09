Yenilikçi kombinlerle yazı sonbahara taşıyın

Sonbahar-kış sezonunun başlamasıyla gardıroplarda hareketlilik başladı. Sezonun en trend ürünleri vitrinleri yavaş yavaş doldururken, yazın vazgeçilmez parçaları ise sonbahar-kış kombinlerinin kurtarıcısı olmaya hazırlanıyor.

İÇ KARARTAN HAVALARA İNAT RENGARENK SEÇİMLER

Renkli ve çiçek desenli giysilerinizi gardırobunuzdan çıkarmak için acele etmeyin. Sonbahar ve kış her ne kadar koyu renklerin hâkim olduğu mevsimler olsa da bu sezon çok renkli geçecek. Birkaç kurtarıcı parçayla yeni sezon tarzınızı dilediğinizce yansıtmanız mümkün. Rahat ve şık bir deri ceket gardırobunuz için çok iyi bir yatırım. Hem yıllarca giyebilir hem de elinizin altındaki tüm parçalarla zahmetsizce farklı kombinasyonlar yaparak sezon trenlerini rahatça tarzınıza göre yorumlayabilirsiniz. Özellikle gündüzlerin sıcak, akşamların ise serin geçtiği dönemlerde rengarenk yazlık elbise ya da basic tişörtlerinizi şık bir deri ceketle tamamlayabilirsiniz.

Diğer yandan 2018-19 Sonbahar/Kış sezonunda neon dalgası da ön plana çıkıyor. Bu dalgaya kapılıp tarzınızı renklerin gücüne bırakmak isterseniz neon trençkotlar ve mevsimlik ceketler tam size göre! İster klasik parçalar tercih edin ister spor, yeni sezon trençkotlar en renkli kombinleri yaratmanızı sağlayacak.

AKSESUARLAR EN BÜYÜK KURTARICINIZ OLACAK

Yeni sezon harika bir kış için birçok yeni aksesuar ve takı trendini beraberinde getiriyor. Kolyeler bu kış daha minimalist olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle tekli zincirlerin bir araya gelmesiyle kıyafet kombininize farklı bir stil katabilirsiniz. Her tarza uyum sağlayan zincirleri dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Altın takı trendi 2020 kış sezonunda da devam ediyor. Bu yüzden altın ve altın rengi küpeleri de alışverişinizde seçmeyi unutmayın. Küçük halkaların yanı sıra büyük halka küpeler de sade kazakların vazgeçilmezi olacak.

Birkaç sezondur sıkça karşımıza çıkan inciler, yıllardır olduğu gibi bu sezonda da zarafetin ve şıklığın temsilcisi olacak. 2019-20 Sonbahar/Kış sezonunda biçimsiz, vintage izler taşıyan inci detaylı aksesuarlar her tarz kıyafet seçimine, özgün bir şıklık katacak.

Oversize akım dolapların gözdesi olacak

Ceketler, kabanlar, kazaklar, jeanler, gömlekler ve şişme montlara kadar yayılan oversize modası, kışın rahatlığı ve farklılığı ön plana çıkartıyor. Özellikle gündüz rahat; gece ise şık gözükmek isteyenler için oversize hareketi doğru bir seçenek olacak. Kazaklara çok yakışan oversize, uzun çizme ya da botlarla kombinlendiğinde özgün bir tarza sahip olmanızı sağlıyor. Eğer oversize parçaları üstünüzde değerlendirecekseniz altınıza dar bir parça giymeniz çok daha şık görünmenizi sağlayabilir.

Salaş ve sıcacık bol kazaklar şık bir kemerle mükemmel bir görünüm sunuyor. Ayrıca içinize giyeceğiniz bir gömlekle daha ciddi ve şık bir tarz elde edebilir, uzun deri çizmelerle şık görünümüzü güçlendirebilirsiniz.