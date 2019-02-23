Son Dakika Haberleri: Yenipazar'da 300 Fidan Toprakla Buluşturuldu

Yenipazar'da 300 Fidan Toprakla Buluşturuldu

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Projesi" kapsamında Yenipazar ilçesinin Meriz (Bakacak) mevkisine 300 fidan dikildi.

Yenipazar'da 300 Fidan Toprakla Buluşturuldu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Projesi" kapsamında Yenipazar ilçesinin Meriz (Bakacak) mevkisine 300 fidan dikildi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Yavuz Kartal, Belediye Başkanı İlhan Özden, Jandarma Komutanı Cumhuriyet Gürcan, Emniyet Müdürü Kudret Er, Milli Eğitim Müdürü Orhan Terzi, Tarım ve Orman Müdürü Hilmi Avcı, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Kaymakamı Yavuz Kartal, projeyle tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri adına fidan dikileceğini belirterek, "Diktiğimiz fidanlar, geleceğimizin fidanı olarak gördüğümüz öğrencilerimizle büyüyecek. Bunun yanında öğrencilerimize ağaç ve yeşil alan sevgisi aşılamış oluyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Özden ise "Gelecek kuşaklara yaşanabilir, sağlıklı ve yeşil bir dünya bırakmak için herkesin en az bir ağaç dikmesini temenni ediyor, var olan ormanlarımıza da sahip çıkmaya ve korumaya davet ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra söz konusu mevkide 300 fidan toprakla buluşturuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:27 Kaynak: AA

Yenipazar, Güncel
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