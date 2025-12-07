Yenipazar\'da Köy Hizmetleri Toplantısı

Yenipazar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında köy hizmetleri için yeni dönem planlaması yapıldı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar başkanlığında toplanan Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ilçe toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda Birliğin 2025 yılı faaliyet raporu ile 2026 yılı bütçesi ele alınarak üyelerin görüşüne sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından her iki madde de oy birliğiyle kabul edildi. Kaymakam Uçar, toplantının sonunda köylerde yürütülen hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Köylerimizin ihtiyaçlarına hızlı, etkin ve sürdürülebilir çözümler üretmek için Birliğimizin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK