Yenişehir Belediyesi spor yatırımlarını hizmete açıyor - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi spor yatırımlarını hizmete açıyor

Yenişehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının desteğiyle ilçeye 3 yeni spor sahası kazandırıyor.

Yenişehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının desteğiyle ilçeye 3 yeni spor sahası kazandırıyor.


28 yıllık belediyecilik hizmetinin yanında sporcu kimliğiyle de tanınan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla bünyesinde basketbol, voleybol ve badminton alanları bulunan spor sahalarında son aşamaya gelindiğini ifade etti. Sporun ve sporcunun her daim destekçisi olduklarını belirten Başkan Davut Aydın, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin vakitlerini iyi değerlendirmeleri için spor çok önemli. Bütün gayemiz onlara her şeyin en güzelini, en iyisini sunmak, kaliteli zaman geçirebilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için alternatifler üretmektir. Bu düşüncelerle Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilatımızdan aldığımız destekle ilçemize 3 adet çok maksatlı spor sahası kazandırıyoruz. Yakın bir zamanda hizmete girecek olan ve Gökgöz Meydanı, İznik Yolu Sosyal Tesis arkası, Akçeşme İlkokulu arkasında yapılan spor sahalarımızda gençlerimiz, basketbol, voleybol ve badminton oynayabilecekler. Çok amaçlı olarak planlanan spor sahalarımızın yapımında destekleri bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin'e, Spor Toto Teşkilatımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

basketbol, Yenişehir, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yenişehir Belediyesi spor yatırımlarını hizmete açıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:38 Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:08 Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
00:18
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
23:49
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
23:14
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
19:49
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
19:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 00:25:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenişehir Belediyesi spor yatırımlarını hizmete açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]