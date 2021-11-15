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Yenişehir Komedi Oyunları Festivali sona erdi - Son Dakika

Yenişehir Komedi Oyunları Festivali sona erdi

15.11.2021 13:52
Yenişehir Komedi Oyunları Festivali sona erdi

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yenişehir Komedi Oyunları Festivali sona erdi.

Yüzlerce sanatsever Türkiye'nin seçkin tiyatrolarını Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde ücretsiz izleme fırsatı yakaladı.

Düzenlediği kültür, sanat ve spor organizasyonları ve festivallerle dikkat çeken ve vatandaşları birbirinden renkli etkinliklerle buluşturan Mersin Yenişehir Belediyesi, "Yenişehir'in Yeni Festivali" sloganıyla Yenişehir Komedi Oyunları Festivali'ni düzenledi. Festival kapsamında 7 - 13 Kasım tarihleri arasında 6 tiyatro oyunu sahnelendi. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile renkli bir festivale daha imza atan Mersin Yenişehir Belediyesi, Türk tiyatrosunun tanınmış komedi oyuncularını ve komedi tiyatrosu gruplarını Mersinlilerle buluşturdu.

Mersinliler festivale yoğun ilgi gösterdi

Festival, 7 Kasım Pazar günü Tiyatro Mavra'nın Ali Cengiz Oyunu ile başladı. Ali Poyrazoğlu tarafından sahnelenen "Asi Kuş" ile 20. Yılını kutlayan efsanevi grup "Mahşeri Cümbüş", " Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi", "Şaşkın Aşıklar" ve "İkinci Bahar" ile Mersinliler komedi ve eğlence dolu bir hafta yaşadı. Vatandaşlar festivalde sahnelenen tüm oyunlara yoğun ilgi gösterdi, salonlar tamamen doldu. Salona girişlerde HES kodu kontrolü de yapan Yenişehir Belediyesi kent merkezinden araç kaldırarak oyunları izlemek isteyen vatandaşları Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezine taşıdı.

Başkan Özyiğit, "Vatandaşlarımız Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile bir nebze olsun nefes almış oldu."

Festival hakkında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Hem pandemi hem de ekonomik olarak içerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte halkımız, Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile bir nebze olsun nefes almış oldu. Çok kıymetli tiyatro sanatçılarını hemşehrilerimizle buluşturmak bizleri de çok mutlu etti. Halkımızdan olumlu geri dönüşler aldık, önümüzdeki yıl ikincisini de düzenlemek istiyoruz. Festivalimize katkı sunan herkese ve yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

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Yenişehir Komedi Oyunları Festivali sona erdi

Mustafa Kemal Atatürk, Yenişehir, Festival, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yenişehir Komedi Oyunları Festivali sona erdi - Son Dakika


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