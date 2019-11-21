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Yerçekimsiz ortamda pit stop rekoru

6 saat önce

Aston Martin Red Bull Racing Formula 1 Takımı bir ilke daha imza attı.

Yerçekimsiz ortamda pit stop rekoru, System.String[]

Aston Martin Red Bull Racing Formula 1 Takımı bir ilke daha imza attı. Ekip, Rusya'daki Star City Uzay Tesisi'nde 33 bin feet'teki, 16 pit görevlisiyle 20 saniyede yerçekimsiz ortamda pit stop'u tamamlayarak yeni bir rekora daha imza attı.


Formula 1'in rekortmen takımı Aston Martin Red Bull Racing, bu kez çıtayı uzay seviyesine taşıdı. 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 3 kez en hızlı pit stop rekorunu kıran Aston Martin Red Bull Racing Formula 1 Takımı, bu kez Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Star City Uzay Tesisleri'nde bir pit stop rekoru denemesi gerçekleştirdi. 33 bin feet yükseklikte ve yerçekimsiz ortamda gerçekleştirilen pit stop'u 20 saniyenin altında tamamlayan Aston Martin Red Bull Racing, erişilmesi zor bir rekora daha imza atmış oldu.


'En özel pit stop'


Yerçekimsiz ortamda pit stop yapmak için bir hafta süren hazırlıklarda bulunan Aston Martin Red Bull Racing ekibi adeta kozmonot eğitimi aldı. Başarılı geçen pit stop sonrası duygularını anlatan Aston Martin Red Bull Racing Koordinatörü Mark Willis, "Yukarıda gerçekten çok heyecanlandım. Mide bulantısı yaşamadım ama başım patlayacakmış gibi hissettim. Ne olduğunu anlamak için birkaç adım attım ve düzgün düşünmeye çalıştım. Ama ne olursa olsun bu hayatımda yaşadığım en tuhaf ama en özel pit stop'tu" diye konuştu. - İSTANBUL

Dünya Şampiyonası, Aston Martin, Red Bull, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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