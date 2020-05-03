Yerel gazeteyi cadde ve sokaklarda bağırarak sattı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir yerel gazete satıcısı, cadde ve sokaklarda bağırarak gazete satışı yaptı.

Gazete satıcısı İbrahim Kurt, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçede sokak sokak dolaştı.

Elindeki mikrofonla nostalji yaparak "yazıyor, yazıyor" diye bağıran Kurt, 1965 yılından buyana yayın yapan gazetenin satışını yaptı.

Gazetecilere konuşan Kurt, "55 yıllık yerel bir gazeteyiz. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan okuyucularımızın evlerine kadar bizzat götürüyoruz. Okuyucularımız da gazetenin ayaklarına kadar gelmesinden dolayı memnun oluyor." dedi.