Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde halkına sahip çıkan, içeride ve dışarıda hizmetleriyle gönüllerde yer edinerek büyük Türkiye konumuna geldik.

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AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde halkına sahip çıkan, içeride ve dışarıda hizmetleriyle gönüllerde yer edinerek büyük Türkiye konumuna geldik." dedi.

Kılıç, yaptığı açıklamada, 12 Ocak'ta gerçekleştirdikleri aday tanıtım programının büyük ilgiyle gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Bu coşkunun Mardin Büyükşehir Belediyesi ve 10 ilçe belediyesini almaya vesile olacağını düşündüğünü dile getiren Kılıç, "7'den 70'e tüm ilçelerimizden gelen vatandaşlarımızla aynı hizmet anlayışı içerisinde olmak, aynı heyecanı paylaşmak bizlere sunulan en büyük mutluluktur." ifadesini kullandı.

İlk günkü aşkla yollarına devam ettiklerini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"AK Parti daima gücünü milletten alan tek partidir. Bu güvenle, bu dik duruşla tekrar milletimizin gönlündeki yerimizi koruyacağız. Milletimize dün olduğu gibi bugün de çok güveniyoruz. Çünkü en çok bizleri tanıyan, güvenen ve gerektiğinde hesap sorabilen tek merci milletimizdir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde halkına sahip çıkan, içeride ve dışarıda hizmetleriyle gönüllerde yer edinerek büyük Türkiye konumuna geldik."

Yerel seçimlere sayılı günlerin kaldığını aktaran Kılıç, yaptıkları hizmetlerin yanı sıra halka çok güvendiklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:39 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Mardin, Politika
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