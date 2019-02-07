Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

58 dakika önce

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, seçim çalışmalarını sürdürüyor.


Beraberinde partililerle merkez okullarını ziyaret eden İlbaş, öğretmenlerle bir araya geldi, çalışmalarını anlattı.


Eğitimi önemsediklerini, Siirt'in eğitim meselesiyle yakından ilgilendiklerini aktaran İlbaş, şöyle devam etti:

"Okul ve eğitimcilerin her türlü sorununu kendi sorunumuz olarak algılıyoruz. Çalışmalarımız içerisinde eğitim sorunlarının çözümü de yer alacaktır. İlimizin eğitim kalitesinin yükseltilmesi noktasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenlerle istişare halinde sorunların çözümü için çaba göstereceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:44 Kaynak: AA

Ali İlbaş, Siirt, Güncel
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