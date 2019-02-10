Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

28 dakika önce

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinde, MHP Seçim İrtibat Büroları törenle açıldı.

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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinde, MHP Seçim İrtibat Büroları törenle açıldı.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Çiçekdağı'ndaki partisinin seçim irtibat bürosu açılışında, MHP olarak Çiçekdağı ve Köseli'de tek tek evleri dolaşacaklarını ve çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.

Kırşehir genelinde büyük bir zafer kazanacaklarına inandığını dile getiren Sedef, "Bizler seçimlerden başarıyla çıkarak, önemli hizmetler gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz seçim irtibat bürolarının ilçemize ve beldemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Çiçekdağı Belediye Başkan Adayı İsmail Deniz de iki dönemdir belediye başkanlık görevini yürüttüğünü ve ilçeye birçok hizmet kazandırdığını aktardı.

Köseli Belediye Başkan Adayı Bekir Yılmaz ise beldenin sorunlarını çözdüklerini, hiçbir kişinin belediyeden alacağının kalmadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından önce Çiçekdağı'nda sonra da Köseli'de MHP Seçim İrtibat Bürolarının açılışı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:07 Kaynak: AA

Kırşehir, MHP, Köseli, Çiçekdağı, Politika
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