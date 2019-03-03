Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, "Bizim karşımızda olan dört benzemez parti.

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AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, "Bizim karşımızda olan dört benzemez parti. Hiçbir fikri temelde birbiriyle beraber olamayan bu insanlara karşı tek yürek olalım." dedi.

Ağın, Keban ve Baskil ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Ağar yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu bundan rahatsızlık duyanların Türkiye'yi yaralamak ve güçsüz duruma düşürmek istediğini söyledi.

Yerel seçiminin önemine işaret eden Ağar, şunları kaydetti:

"Bizim karşımızda olan dört benzemez parti. Hiçbir fikri temelde birbiriyle beraber olamayan bu insanlara karşı tek yürek olalım. Ben isterdim ki burada belediye projelerini konuşalım ama dediğim gibi bu bir var olma seçimi. Bu seçimi de kazanıp kesintisiz hizmet etmek istiyoruz."

Ağar, dış güçlerin Türkiye'nin gelişmesini engellemek için çaba gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye eskisinden çok çok güçlü bir Türkiye. Türkiye, bölgesinde kendi başına bağımsız operasyonlar yapabilen, hain örgütleri inlerinde vurabilen, bunları sonuna kadar kovalayabilen, bölgesinde onun rızası olmadan parmak oynatılamayan konuma gelmiştir. Bu sebepten dolayı her seçimi farklı bir sahaya çekip bizi yaralamak isteyen, bizi güçsüz düşürmek isteyen bu karşı taraftaki münafıklara lütfen yol vermeyelim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Elazığ, AK Parti, Türkiye, Güncel
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