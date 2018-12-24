Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

32 dakika önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, bazı programlara katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Yeşilli ile Ömerli ilçelerine ziyaretlerde bulundu.

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AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, bazı programlara katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Yeşilli ile Ömerli ilçelerine ziyaretlerde bulundu.


AK Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Kılıç, daha sonra esnafla bir araya geldi. Burada açıklamada bulunan Kılıç, esnaf ve vatandaşın talep ve sorunlarını yerinde analiz ederek, çözüm yollarını bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların ve esnafın kendilerine duydukları sevginin farkında olduklarını belirten Kılıç, AK Parti hükümetlerinin 17 yıldır halkın teveccühüyle hizmetin en ücra köşelere taşındığını kaydetti.


Kılıç, "Bu gururla yediden yetmişe her kesim tarafından sevilen ve desteklenen AK Parti, önümüzdeki yerel seçimlerde tekrar halkımızın büyük desteğiyle inşallah hizmet kervanına yeni icraatlar ve yenilikler katacaktır." dedi.

Ülkenin bekasını zedeleyecek her türlü argümanı bertaraf etme zamanının çoktan geldiğinin altını çizen Kılıç, şöyle devam etti:


"Özellikle bölgemiz siyasi istikrasızlık dönemlerinde çok çileler çekti. Terör belası nedeniyle hizmetlerin neredeyse sıfıra indiği dönemlerden geçtik. Esnafın, işçinin, iş adamının, memurun çilesi bitmezdi. Bir annenin gözünün yaşı dinmeden öbür annemizin yüreği, kalbi acırdı. Batının kirli elleri ülkemizin güzel toprakları üzerinde nemalanmaya çalışırdı. İşte AK Parti tüm bu olumsuzlukların üstüne balyoz gibi inerek ülkemize hak ettiği değeri tekrar kazandırdı. Artık dünyanın her tarafında hatırı sayılı ülkelerin başında gelmeye başladı. Mazlumun sesi oldu. Haksızlığa, hırsızlığa, yolsuzluğa, hukuksuzluğa ve terörün her çeşidine dur dedi. Bu aşamalardan sonra vatandaş olarak bizlere düşen asıl görev önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti'yi açık ara birinci parti çıkarmak olmalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:57 Kaynak: AA

Ömerli, Yeşilli, Mardin, Politika
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