Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

51 dakika önce

MHP Çukurca İlçe Başkanı Mehmet Selim Sevinç ve Belediye Başkan adayı Naci Sevinç ile partililer, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

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MHP Çukurca İlçe Başkanı Mehmet Selim Sevinç ve Belediye Başkan adayı Naci Sevinç ile partililer, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

MHP heyetini, parti binası önünde AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ve Belediye Başkan adayı Ensar Dündan ile partililer karşıladı.

Görüşmelerin ardından Sevinç ve Derin, genel başkanları ve partilerin aldığı karar doğrultusunda cumhur ittifakını sürdüreceklerini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:24 Kaynak: AA

Naci Sevinç, Mehmet Selim Kiraz, Çukurca, MHP, Güncel
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