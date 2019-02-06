Yerel Seçimlere Doğru

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1 saat önce
Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzurum İl Başkanı Yener Gözütok, partilerinin Tortum belediye başkan adayı Muammer Yiğider'in adaylıktan çekilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
Büyük Birlik Partisi
(BBP
) Erzurum
İl Başkanı Yener Gözütok, partilerinin Tortum belediye başkan adayı Muammer Yiğider
'in adaylıktan çekilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
Gözütok, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde partilerinin Tortum belediye başkan adayı Muammer Yigider'in adaylıktan çekildiği ile ilgili bazı haberlerin yayıldığını anımsattı.
Yiğider'in partilerinin adayı olduğunu ve adaylıktan geri çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Gözütok, açıklamasında, "Adaylığını açıkladığımız ve açıklayacağımız tüm kıymetli başkanlarımızla sonuna kadar yola devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:11 Kaynak: AA
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