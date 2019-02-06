Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzurum İl Başkanı Yener Gözütok, partilerinin Tortum belediye başkan adayı Muammer Yiğider'in adaylıktan çekilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzurum İl Başkanı Yener Gözütok, partilerinin Tortum belediye başkan adayı Muammer Yiğider'in adaylıktan çekilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Gözütok, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde partilerinin Tortum belediye başkan adayı Muammer Yigider'in adaylıktan çekildiği ile ilgili bazı haberlerin yayıldığını anımsattı.

Yiğider'in partilerinin adayı olduğunu ve adaylıktan geri çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Gözütok, açıklamasında, "Adaylığını açıkladığımız ve açıklayacağımız tüm kıymetli başkanlarımızla sonuna kadar yola devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:11 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Muammer Yiğider, belediye başkan adayı, Tortum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Ezber Bozan Suriyeli Çıkışı: İstanbul'a Gelmelerine İzin Verilmemeliydi Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:29:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]